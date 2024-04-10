Брусчатку на Дворцовой площади обновят из-за туристов

СПб ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства» с 16 апреля начнет ремонтировать покрытие на Дворцовой площади. Работы будут проводить локально, а не на всей площади, чтобы не ограничивать пешеходов. По словам главного специалиста отдела содержания дорог комитета по благоустройству Ирины Лесниченко, камни для ремонта доставят из Карелии.

«Дворцовая площадь — центральная точка, где проходят основные массовые мероприятия, приезжают туристы. Из-за чего идет большая нагрузка на покрытие. Также некоторые недобросовестные туристы увозят камни брусчатки с собой как подарок от города», — рассказала Лесниченко для «Коммерсанта».

Всего на площади отремонтируют порядка 200 квадратных метров брусчатки. Хотя это относительно небольшой фронт работ, но они помогут сохранить рисунок покрытия.

Туристы регулярно увозят с собой брусчатку с Дворцовой площади в качестве сувенира. Так, только за половину 2016 года забрали свыше 20 «квадратов» или 2 тысяч кусков покрытия. Однако на самом деле камни не имеют никакой исторической ценности, поскольку появились на площади только в 1977 году.