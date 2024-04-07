Где взять апрельский номер журнала «Собака.ru»

На обложке нового номера — Никита Волков, внутри — арт+фэшн интерьеры Петербурга и Москвы.
Ученик Юрия Бутусова Никита Волков постучался в наши петербургские двери и сердечки задолго до роли успешного архитектора с урбанистическим именем Сергея Градского — российского Серкана Болата. Мы следили за выходом Никиты из сумрака в фэнтези «Черновик» по мотивам романа Сергея Лукьяненко, перевоспитанием в роли футболиста-мажора, вынужденного тренировать команду андердогов, в «Трудных подростках» и виртуозным перевоплощением в ослепшего дзюдоиста в снятом квазидокументальной камерой байопике «Крецул».
Главная тема — арт+фэшн интерьеры Петербурга и Москвы: мы заглянули в гости к самому медийному стилисту страны Александру Рогову, чтобы посмотреть его коллекцию арт-объектов (скульптуры Надежды Лихогруд и игрушечный Karl Lagerfeld!). Выяснили у автора интерьеров IRNBY и Predubezhdai Юноны Незванкиной, как сочетать в одном пространстве совриск и антикварные сокровища. А дизайнер Янис Чамалиди рассказал нам о любимых работах петербургских художников (от Rinatto L'Bank до Вики Бис!), которые хранит в квартире с исторической лепниной и мраморным камином на Петроградской стороне.
Внимание! Составили самый полезный трендбук по русскому предметному дизайну! Актуальные архитекторы, кураторы и авторы профильных телеграм-каналов советуют, чем максимально украсить свой интерьер: кресло— печенье «Юбилейное», лампы из переработанной бумаги, нарядные сибирские ковры и стулья, сделанные без единого гвоздя. Экологичность, традиции и культурный код — вектор 2024 года.
Еще! Валерия Гай Германика взялась за режиссуру «Обоюдного согласия» — детективной драмы о домашнем насилии: Диана Арбенина расследует большую и маленькую ложь Глафиры Тархановой, а Елена Ханга ее защищает. И это, как поется в саундтреке проекта, «пушка, бомба, огонек».
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Журнал «Собака.ru» традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.
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