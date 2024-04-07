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Потепление совсем рядом: вот прогноз синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 7 апреля, метеоусловия в Петербурге будут определяться прохождением теплого атмосферного фронта, из-за чего небо будет хмуриться, и брызнут очаговые дожди.

Marina Zezelina / Shutterstock.com

«В Санкт-Петербурге облачно, вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха +8…+10 градусов, в Ленинградской области +6…+11. Ветер юго-западный 5–10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметров ртутного столба. В понедельник рост температуры продолжится», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 апреля, ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, ночью местами порывы сильного. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +12...+14, в прибрежных районах местами до +9. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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