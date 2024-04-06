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Небольшие дожди перед потеплением: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня,6 апреля, синоптическую ситуацию в городе сформирует циклоническая депрессия, вытянувшаяся из Карелии в Прибалтику. Регион ждет облачная погода, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, утром гололедица.

Alexander Gafarro / Shutterstock.com

«Температура воздуха +4…+6 градусов, в Ленинградской области +2…+7. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В воскресенье небольшие дожди и +9…+11», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 апреля, облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью переменный слабый, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0...-2 градуса, днем +8...+10. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферной давление ночью будет повышаться, днем понижаться.

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