Лучшие книги об архитектуре — выбор главы RBI Эдуарда Тиктинского

Как вдохновляются девелоперы, возрождающие буквально из руин архитектурные памятники? Специально для «Собака.ru» глава RBI, девелопер Эдуард Тиктинский, вдохнувший в Левашовский хлебозавод новую жизнь, поделился любимыми книгами по архитектуре, которые помогают прочувствовать дух города. А еще лишний раз убедиться в том, что в архитектуре всегда было место для смелых, неординарных, новаторских идей. Готовьтесь! Вас ждут непростые букинистические поиски — в подборке есть настоящий винтаж!
Борис Кириков и Маргарита Штиглиц «Архитектура ленинградского авангарда»
Это одна из главных для меня книг. Советский конструктивизм — уникальное явление, которое не увидишь больше нигде в мире, только у нас. Возможно, мы слишком поздно осознали его истинную ценность, поэтому многие его лучшие образцы сегодня приходится буквально спасать из руин — как это было с Левашовским хлебозаводом. В свое время, создавая новый жилой комплекс рядом с этим памятником конструктивизма, вместе с архитектором Евгением Герасимовым много ездили по городу — пытались прочувствовать дух конструктивизма. В итоге мы можем гордиться тем, что успешно реконструировали и подарили новую жизнь памятнику, которому в книге Бориса Кирикова и Маргариты Штиглиц уделено важное место. И не только преобразили историческое здание, но и органично вписали в окружающий контекст ЖК Futurist, вдохновленный стилем арт-деко.
Валентин Привалов «Улицы Петроградской стороны»
Книга посвящена истории формирования и наименований улиц. Она позволяет погрузиться в историю и культурный контекст Петроградской стороны, причем в максимальных подробностях, с высокой детализацией. Для меня и нашей команды RBI в целом это важно, так как именно на Петроградской стороне мы работаем особенно много, и в то же время район требует максимально бережного отношения как ключевое место в историческом центре Петербурга.
Дэвид Литтлфилд и Уилл Джонс «Величайшие творения человечества. Шедевры архитектуры и инженерного искусства XX и XXI веков»
В книге Дэвида Литтлфилда и Уилла Джона представлено более 70 смелых, масштабных, новаторских и поражающих воображение современных зданий со всего мира — от работ Антонио Гауди до Захи Хадид. Чтение одновременно и познавательное, и приносящее настоящее эстетическое наслаждение шедеврами архитектуры.
Настоящая жемчужина в моем личном топе — невероятный иллюстрированный альбом-эссе «Art Deco 1910-1939», изданный в США в 2003 году. Ар-деко — стиль первой половины XX века, который в чистом виде практически не встретишь в Петербурге, Москве и вообще в России. Неожиданное, на первый взгляд, решение создать дом Futurist в духе ар-деко, пришло не случайно. Новое осмысление исторического контекста для нас всегда связано именно с диалогом эпох и стилей. Зная, что простое копирование не обогащает городскую среду, мы поставили рядом ар-деко и конструктивизм, играя одновременно и на общностях, и на контрастах. Результат дает повод для гордости: и «Левашовский хлебозавод», и дом Futurist уже включены в Белую книгу Всемирного клуба петербуржцев как единый комплекс и образец работы девелопера в исторической среде.
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