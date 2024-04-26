Лучшие книги об архитектуре — выбор главы RBI Эдуарда Тиктинского

Борис Кириков и Маргарита Штиглиц «Архитектура ленинградского авангарда»

Это одна из главных для меня книг. Советский конструктивизм — уникальное явление, которое не увидишь больше нигде в мире, только у нас. Возможно, мы слишком поздно осознали его истинную ценность, поэтому многие его лучшие образцы сегодня приходится буквально спасать из руин — как это было с Левашовским хлебозаводом. В свое время, создавая новый жилой комплекс рядом с этим памятником конструктивизма, вместе с архитектором Евгением Герасимовым много ездили по городу — пытались прочувствовать дух конструктивизма. В итоге мы можем гордиться тем, что успешно реконструировали и подарили новую жизнь памятнику, которому в книге Бориса Кирикова и Маргариты Штиглиц уделено важное место. И не только преобразили историческое здание, но и органично вписали в окружающий контекст ЖК Futurist, вдохновленный стилем арт-деко.