Жители разных районов Петербурга жалуются на стойкий неприятный запах

Одними из первых о проблеме в социальных сетях написали горожане, проживающие неподалеку от станции метро «Автово». Обеспокоенные жители Петербурга даже создали специальное сообщество, где все чаще появляются жалобы на неприятный запах из разных частей города. По словам петербурженки по имени Елена, запах напоминал одорант, благодаря которому удаётся избежать утечек газа, однако зафиксировать превышение допустимой концентрации отравляющих веществ с помощью установленного на территории района оборудования для мониторинга атмосферного воздуха не удалось.

Другой житель Петербурга подчеркнул что такая же «космическая вонь» частично ощущается на участке между станциями «Нарвская» и «Автово», улице Зины Портновой, Ленинском проспекте, бульваре Новаторов, проспекте Народного Ополчения, Краснопутиловской и Автовской улицах

В Смольном поспешили прокомментировать жалобы на неприятных запах. По данным станций мониторинга воздуха, превышения ПДК загрязняющих веществ не было выявлено. Кроме того, бригада мобильной экологической дежурной службы, которая провела экспресс-анализ воздуха, результат получила аналогичный. Об этом сообщает «Фонтанка».

Напомним, что в прошлом году Смольный выделил 900 миллионов рублей на модернизацию станций для мониторинга воздуха.