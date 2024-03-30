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В Петербурге открылся первый в России музей истории ликвидации последствий радиационных аварий

Он расположен по адресу Кондратьевский проспект, д. 32. Экспозиция рассказывает о трагедиях, которые произошли на объектах атомной энергетики, а также об истории ядерной энергетики, использовании атома в народном хозяйстве и медицине.

Jackie Niam/shutterstock

Одна из частей выставки посвящена аварии на Чернобыльской АЭС, показывает работу станции в штатном режиме и в день трагедии 26 апреля 1986 года. Отдельный раздел посвящен работе ликвидаторов. Другая часть экспозиции — «Лента времени» — рассказывает об открытии, изучении и использовании атомной энергии. Интерактивная витрина показывает первую атомную подводную лодку К-3, рассказывает о героизме экипажа во время пожара.

«Мы открыли уникальную музейную площадку. Центр истории ликвидации последствий радиационных аварий – это единственный в России музей, посвященный героизму тех, кто боролся с техногенными авариями и их последствиями», — отметил Александр Беглов. Губернатор подчеркнул, что  ленинградские специалисты были одними из первых на месте трагедии в Чернобыле. 

Ранее мы рассказывали о том, что «Красный вагон» Ильи и Эмилии Кабаковых вновь откроют для посетителей. Работа, реставрация которой завершается в Главном штабе, относится к ключевому периоду в творчестве Кабаковых, когда художники начали создавать знаменитые «тотальные инсталляции».

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