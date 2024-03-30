Конец дождей и возвращение солнца: синоптики рассказали какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +8…+10 градусов, в Ленинградской области +5…+10, на юге до +13. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье без осадков и +13…+15», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 марта, переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный, юго-западный, днем переменный, вечером восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, в окрестностях местами до 0, днем +10...+12, в прибрежных районах местами до +7. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится.