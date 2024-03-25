18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Когда придет настоящее весеннее тепло в Петербург? Рассказывает синоптик

Погода в городе непостоянна: после нескольких относительно теплых дней возвращается минусовая температура ночью по Ленинградской области и осадками в виде мокрого снега. А в Петербурге столбики термометров показывают около 0 градусов. Но и такая погода задержится ненадолго.

Marina Zezelina / Shutterstock.com

«Волна похолодания опять не продолжительная, хотя влияние циклонов не заканчивается, но начнется поступление в наш регион теплого воздуха, который в совокупности с выглядывающим солнцем позволит нам ощутить самые теплые дни в этом году», — рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Ожидается повышение температуры в ночные часы, и минусовых показателей с середины недели не должно быть. Дневная температура начнет повышаться уже с завтрашнего дня, а с середины недели в Петербурге, по югу Ленинградской области столбики термометров покажут +10 градусов и даже выше.

«Сразу скажу, что это не окончательно и возврат холода еще предполагается в начале апреля. Так что не спешим и плавно, волнами входим в весеннюю погоду», — добавил синоптик.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: