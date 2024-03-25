Когда придет настоящее весеннее тепло в Петербург? Рассказывает синоптик

«Волна похолодания опять не продолжительная, хотя влияние циклонов не заканчивается, но начнется поступление в наш регион теплого воздуха, который в совокупности с выглядывающим солнцем позволит нам ощутить самые теплые дни в этом году», — рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Ожидается повышение температуры в ночные часы, и минусовых показателей с середины недели не должно быть. Дневная температура начнет повышаться уже с завтрашнего дня, а с середины недели в Петербурге, по югу Ленинградской области столбики термометров покажут +10 градусов и даже выше.

«Сразу скажу, что это не окончательно и возврат холода еще предполагается в начале апреля. Так что не спешим и плавно, волнами входим в весеннюю погоду», — добавил синоптик.