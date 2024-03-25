Людмила Вербицкая родилась в 1936 году в Ленинграде, всю блокаду она провела в осажденном городе. В 1958 году окончила ЛГУ по специальности «русский язык и литература», и вся ее дальнейшая деятельность была связана с университетом: Вербицкая прошла путь от лаборанта до доцента, в конце 1970-х стала профессором кафедры фонетики и методики преподавания иностранных языков, в 1977 — защитила докторскую на тему «Современное русское литературное произношение (Экспериментально-фонетическое исследование)». В 1984 она стала проректором по учебной работе, а в 1994 — первым и пока единственным ректором-женщиной. На эту должность она переизбиралась дважды в 1999 и 2004 годах.

При Людмиле Вербицкой появился Смольный институт свободных искусств и наук, где студенты могут выбирать курсы и получают диплом американского образца. Также было заключено соглашение между СПбГУ и Канцелярией университетов Парижа о создании Французского университетского колледжа. В 2008 по собственному желанию ушла с должности, после чего стала Президентом СПбГУ.