Большинству горожан Людмила Вербицкая знакома по плакатам «Давайте говорить как петербуржцы!», посвященным нормам русского языка — на них изображен ее портрет. Их можно встретить в метро с 2011 года по сей день. Это совместная акция СПбГУ и правительства города, о ее необходимости Людмила Алексеевна говорила: «У нас не стало высокого стиля. Средний занял место высокого. А низкий, к сожалению, занял место среднего. Мне кажется, что поэтому надо делать все, чтобы русский литературный язык сохранить. И вот уже несколько лет проводится такое прекрасное, постоянно действующее средство борьбы за русский литературный язык — те плакаты, которые мы меняем каждый месяц. То, что мы делаем, адресовано всем жителям города, потому что каждый плакат определенную сферу языка раскрывает».
Людмила Вербицкая родилась в 1936 году в Ленинграде, всю блокаду она провела в осажденном городе. В 1958 году окончила ЛГУ по специальности «русский язык и литература», и вся ее дальнейшая деятельность была связана с университетом: Вербицкая прошла путь от лаборанта до доцента, в конце 1970-х стала профессором кафедры фонетики и методики преподавания иностранных языков, в 1977 — защитила докторскую на тему «Современное русское литературное произношение (Экспериментально-фонетическое исследование)». В 1984 она стала проректором по учебной работе, а в 1994 — первым и пока единственным ректором-женщиной. На эту должность она переизбиралась дважды в 1999 и 2004 годах.
При Людмиле Вербицкой появился Смольный институт свободных искусств и наук, где студенты могут выбирать курсы и получают диплом американского образца. Также было заключено соглашение между СПбГУ и Канцелярией университетов Парижа о создании Французского университетского колледжа. В 2008 по собственному желанию ушла с должности, после чего стала Президентом СПбГУ.
«Людмила Вербицкая — значимая личность и для нашего города, и для всей России. Ее заслуги и достижения неоценимы. К ее мнению о том, как важно говорить и писать на правильном, красивом русском языке, прислушивались виднейшие политики и общественные деятели страны. Еще одним делом всей жизни Людмилы Вербицкой была огромная и плодотворная работа по популяризации и продвижению русского языка во всем мире», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Мемориальная табличка в честь Людмилы Вербицкой появится уже в этом году на лицевом фасаде здания СПбГУ на Университетской набережной, 7-9-11. Ее текст будет гласить: «В этом здании с 1959 по 2019 год работала выдающийся филолог, декан филологического факультета, ректор и президент Санкт-Петербургского государственного университета, почетный гражданин Санкт-Петербурга Людмила Алексеевна Вербицкая».
Комментарии (0)