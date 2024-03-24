В Петербурге экстренно эвакуировали торговый центр «Лондон Молл»

Как рассказал один из свидетелей происходящего 78.ru, на место приехали пожарные, много полиции. Задымления на первый взгляд не было видно и запах тоже не чувствовался. На парковке собралась большая пробка из машин.

«Фонтанка» сообщает о том, что заявивший о взрывчатке в «Лондон Молле» мужчина был задержан по другому поводу. Версию о бомбе он выдал в процессе разговора с полицией. «В разговоре с полицейскими он вел себя нервно и в какой-то момент ляпнул, что якобы заложил бомбу в торговом комплексе», — говорится в сообщении.

22 марта В концертном зале Крокус Сити Холл в Москве перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба. Сообщается о том, что в результате нападения могли погибнуть более 100 человек, еще более сотни получили ранения. «Собака.ru» собирает все, что известно к этому моменту.