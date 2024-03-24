18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Петербурге экстренно эвакуировали торговый центр «Лондон Молл»

Посетителям пришлось внезапно прервать шопинг из-за экстренной ситуации. Всех гостей попросили покинуть здание и выйти на улицу. В социальных сетях жители Невского района выкладывали видео подъезжающих к ТЦ машин экстренных служб.

Как рассказал один из свидетелей происходящего 78.ru, на место приехали пожарные, много полиции. Задымления на первый взгляд не было видно и запах тоже не чувствовался. На парковке собралась большая пробка из машин. 

«Фонтанка» сообщает о том, что заявивший о взрывчатке в «Лондон Молле» мужчина был задержан по другому поводу. Версию о бомбе он выдал в процессе разговора с полицией. «В разговоре с полицейскими он вел себя нервно и в какой-то момент ляпнул, что якобы заложил бомбу в торговом комплексе», — говорится в сообщении.

22 марта В концертном зале Крокус Сити Холл в Москве перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба. Сообщается о том, что в результате нападения могли погибнуть более 100 человек, еще более сотни получили ранения. «Собака.ru» собирает все, что известно к этому моменту. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: