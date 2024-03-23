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В Петербурге создаются стихийные мемориалы в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Жители города приносят цветы и мягкие игрушки на станцию метро «Технологический институт». Там несколько лет назад в результате теракта скончались 15 и пострадали почти 70 человек.

Также стихийные мемориалы появились у Российской национальной библиотеки (РНБ). Сегодня вечером, в 20:30, «Ленсвет» разместит на фасаде здания на Московском проспекте траурные световые проекции. У входа в здание находится книга соболезнований. В ней горожане выражают свою скорбь по погибшим в Красногорске.

И возле зданий районных администраций, напротив здания Биржи на стрелке Васильевского острова. Туда приходили в том числе губернатор Петербурга Александр Беглов и глава городского парламента Александр Бельский. «Почтили память погибших в Красногорске, <...> возложили цветы к стихийному мемориалу на стрелке Васильевского острова. Петербуржцы идут сюда сегодня с утра, скорбя по погибшим и соболезнуя их родным и близким. Общая беда сплотила людей. Город готов помочь всем, чем необходимо, москвичам и жителям Подмосковья», — напомнил градоначальник в своём telegram-канале.

«Собака.ru» продолжает собирать все, что известно к этому моменту о трагедии. 

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