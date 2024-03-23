В Петербурге создаются стихийные мемориалы в память о жертвах теракта в «Крокусе»

И возле зданий районных администраций, напротив здания Биржи на стрелке Васильевского острова. Туда приходили в том числе губернатор Петербурга Александр Беглов и глава городского парламента Александр Бельский. «Почтили память погибших в Красногорске, <...> возложили цветы к стихийному мемориалу на стрелке Васильевского острова. Петербуржцы идут сюда сегодня с утра, скорбя по погибшим и соболезнуя их родным и близким. Общая беда сплотила людей. Город готов помочь всем, чем необходимо, москвичам и жителям Подмосковья», — напомнил градоначальник в своём telegram-канале.