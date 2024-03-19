За уборкой снега в Петербурге теперь следит ИИ. Что?! Да! Как это происходит? И почему на дорогах все равно было скользко?

В конце февраля было объявлено, что следить за уборкой во дворах города будет искусственный интеллект. Как это работает?

Эта работа началась еще в прошлом году, в период Экономического форума. Летом 2023 года запустили систему контроля содержание фасадов. Она фиксирует посторонние графические изображения, несогласованные кондиционеры, а также повреждения дорожного покрытия в виде ям. Первоначально использовался один мобильный комплекс (то есть автомобиль с установленным на него «умным» устройством с камерами, — Прим. ред). Он в течение двух недель курсирует по маршруту, и если за это время, например несанкционированное графическое изображение [все еще] не устранено владельцем, то нейросеть это фиксирует как нарушение — владелец здания не содержит фасад должным образом. И после выносится решение [об административном правонарушении].

Это замотивировало муниципалитеты во второй половине 2023 года активно заняться ремонтом внутриквартальных территорий. Ко мне приходили главы администраций муниципалитетов, приносили адресную программу ям на своей территории, прямо говорили, что нашли дополнительные деньги в бюджете муниципалитета, будут устранять ямы.

Наступала зима 23/24 — мы посмотрели, какие виды нарушений комплекс может фиксировать зимой. Поняли, что это снежные валы, наличие наледи на кровлях, снежный накат, где он есть. [Было подсчитано, что] порядка 20000 камер Городского мониторингового центра (ГМЦ) фиксируют те или иные территории или здания, которые находятся в зоне нашего контроля.

Мы взяли в пилотный проект четыре района, где отобрали более 800 камер — это Петроградский, Адмиралтейский, Василеостровский и Центральный. Все территории отрисовали, чтобы система понимала, чью зону ответственности она видит. Где на изображении двор, за который отвечает жилищное предприятие, а где сквер, которым ведает садово-парковое предприятие. И пустили видеопоток с камер через нейросеть.