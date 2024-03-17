В Петроградском районе открылся молодежный клуб диджеинга и киберспорта

«Молодежный клуб «Альфа» позволит бесплатно освоить современную технику для оформления музыкальных шоу, получить навыки диджеинга и участвовать в киберсоревнованиях», — сказано в официальном сообществе пространства.

На открытии кураторы познакомили гостей с современной техникой, рассказали, как стать диджеем, и объяснили разницу между звуковиком, звукотехником и звукорежиссером.

На прошлой неделе в Красногвардейском районе начали строительство нового корпуса кожвендиспансера №8. Он будет располагаться на Новочеркасском проспекте, 29/10. Объект планирую ввести в эксплуатацию в следующем году.

