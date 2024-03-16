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Температура выше нормы: какой будет погода в Петербурге в выходные

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 16 марта, синоптическая ситуация в городе будет определяться теплым сектором очередного североатлантического циклона, центр которого в середине дня окажется над югом Швеции. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди.

Yulia_B / Shutterstock.com

«Температура воздуха +7…+9 градусов, в Ленинградской области +5…+10. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье дожди переходящие в мокрый снег, в начале дня +4…+6, а ближе к вечеру уже около 0», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 марта, облачная погода. Осадки, днем местами сильные в виде дождя, днем переходящие в мокрый снег. Ветер ночью переменных направлений слабый, утром и днем северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток +3...+5 градусов, к вечеру понижение до -1.  В конце дня на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем слабо повышаться.

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