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Антициклон «Клеменс» принесет в Петербург потепление: вот прогноз синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 10 марта, город окажется под влиянием периферии скандинавского антициклона, получившего от немецких метеорологов имя «Клеменс. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков.

Andrew Koturanov/shutterstock

«Сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +1…+3 градуса, в Ленинградской области −1…+4. Ветер северо-западный, западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 марта, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +1...+3. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем существенно не изменится.

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