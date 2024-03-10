Антициклон «Клеменс» принесет в Петербург потепление: вот прогноз синоптиков на воскресенье

«Сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +1…+3 градуса, в Ленинградской области −1…+4. Ветер северо-западный, западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 марта, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +1...+3. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем существенно не изменится.