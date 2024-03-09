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В Петербурге первыми в России начали производить морские боны

Петербургское ООО «Кингисеппский машиностроительный завод». первым в нашей стране будет выпускать ограждений для локализации пятен аварийных разливов нефтепродуктов.

Phonix_a Pk.sarote/shutterstock

Раньше эти боны импортировались из Финляндии: финская Lamor обеспечивала более половины потребности рынка РФ, российских производителей не было. Производство тяжёлых морских бонов и сопутствующего оборудования КМЗ организовал на базе цехов ООО «Северное море». Производственные площадки расположены в Петербурге и Волосовском районе Ленинградской области. Об этом сообщают «Ведомости».

Компания уже заключила первые контракты на поставку почти на 1,2 миллиарда рублей, в том числе на 617 млн с подконтрольным "Роснефти" дальневосточным судостроительным комплексом «Звезда» и с ООО «Газпром шельф».

Ранее мы рассказывали о том, что бывший петербургский хлебозавод «Арнаут» перепрофилируют в бизнес-центр. Заброшенное здание на проспекте Чернышевского, 14/59, лит. А хотят отреставрировать и открыть там офисы и ресторан.

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