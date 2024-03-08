В Петербурге начали строительство нового моста через реку Утку

На Русановской улице в Невском районе уже стартовала забивка свай. Суммарно дорожники установят для двух опор моста 40 десятиметровых железобетонных свай
Также подрядчик должен будет укрепить русло реки габионамии очистить его от мусора. Старый мост уже полностью разобрали, а на его месте возвели временную переправу с тротуаром. «После реконструкции пропускная способность Русановской улицы увеличится в 1,5 раза — до 14 тыс. автомобилей в сутки. Это улучшит транспортную доступность существующей и перспективной жилой и общественно-деловой застройки района», — отметили в пресс-службе Смольного.
Работы по возведению новой переправы проходят в рамках реконструкции Русановской улицы и развития улично-дорожной сети Невского района. Чиновники отмечают, что приняли во внимание обращения горожан, которые жаловались на огромное количество машин и отсутствие тротуаров, власти города решили перестроить улицу и привести ее параметры в нормативное состояние, чтобы они отвечали потребностям растущего микрорайона.
Ранее мы писали о том, что в этом году в Петербурге занизят больше 300 бордюров. Это позволит сделать переходы дорог комфортнее и безопаснее для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками.
Комментарии (0)