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В Петербурге начали строительство нового моста через реку Утку

На Русановской улице в Невском районе уже стартовала забивка свай. Суммарно дорожники установят для двух опор моста 40 десятиметровых железобетонных свай

Фото: пресс-служба Смольного

Также подрядчик должен будет укрепить русло реки габионамии очистить его от мусора. Старый мост уже полностью разобрали, а на его месте возвели временную переправу с тротуаром. «После реконструкции пропускная способность Русановской улицы увеличится в 1,5 раза — до 14 тыс. автомобилей в сутки. Это улучшит транспортную доступность существующей и перспективной жилой и общественно-деловой застройки района», — отметили в пресс-службе Смольного.

Работы по возведению новой переправы проходят в рамках реконструкции Русановской улицы и развития улично-дорожной сети Невского района. Чиновники отмечают, что  приняли во внимание обращения горожан, которые жаловались на огромное количество машин и отсутствие тротуаров, власти города решили перестроить улицу и привести ее параметры в нормативное состояние, чтобы они отвечали потребностям растущего микрорайона.

Ранее мы писали о том, что в этом году в Петербурге занизят больше 300 бордюров. Это позволит сделать переходы дорог комфортнее и безопаснее для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками.

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