Когда в Петербурге наступит весна? Правда, что лето будет жарким? Отвечают климатолог и синоптик

«С середины XVIII века средняя температура весеннего периода повысилась примерно на 3°С. Значительно сократилась продолжительность зимы в Петербурге за счет увеличения длительности других времен года: например, в текущий климатический период по сравнению с серединой XX века продолжительности весны повысилась более чем на десять дней. Она составляет сейчас 85 дней.

За последние десятилетия продолжительность холодного периода сократилась примерно на месяц, в том числе длительность климатической весны увеличилась примерно дней на 20. Сегодня март имеет среднюю температуру -1°С. Есть основания полагать, что в ближайшие 10-20 лет он может стать месяцем с положительной температурой и перейти в теплый период года.

Уже сейчас мы наблюдаем сокращение периода залегания снежного покрова, уменьшение его высоты и благозапаса. Более редкими стали вторжения арктического воздуха в весенний период. В целом весна стала более теплой в городе. Положительные температурные тенденции отмечаются и в апреле. Но особых изменений в приходящей солнечной радиации не наблюдается.

В перспективе сложно говорить о долгосрочных погодных прогнозах, но пока эксперты предсказывают нам жаркое лето в Петербурге в этом году. Возможно, в Ленинградской области будут затопления и подтопления в период половодья. Надеюсь, службы справятся с пропуском высоких весенних вод. Самое главное, к чему стоит готовиться, — март в городе будет характеризоваться средней положительной температурой. Это значит, что в городе календарная весна станет соответствовать климатической».