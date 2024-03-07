Когда в Петербурге наступит весна? Правда, что лето будет жарким? Отвечают климатолог и синоптик

В Петербурге с начала марта уже было до неприличия солнечно, снег растаял. Кажется, шубы и пуховики можно убирать в шкаф. Весна уже наступила? Станет ли март весенним месяцем со средней положительной температурой в ближайшем будущем? Лето будет жарким? «Собака.ru» узнала ответы на эти вопросы у главного синоптика Петербурга Александра Колесова и климатолога, доктора географических наук Артема Павловского.
Артем Павловский
И.о. заведующего кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ, доцент кафедры, доктор географических наук:
«С середины XVIII века средняя температура весеннего периода повысилась примерно на 3°С. Значительно сократилась продолжительность зимы в Петербурге за счет увеличения длительности других времен года: например, в текущий климатический период по сравнению с серединой XX века продолжительности весны повысилась более чем на десять дней. Она составляет сейчас 85 дней.
За последние десятилетия продолжительность холодного периода сократилась примерно на месяц, в том числе длительность климатической весны увеличилась примерно дней на 20. Сегодня март имеет среднюю температуру -1°С. Есть основания полагать, что в ближайшие 10-20 лет он может стать месяцем с положительной температурой и перейти в теплый период года.
Уже сейчас мы наблюдаем сокращение периода залегания снежного покрова, уменьшение его высоты и благозапаса. Более редкими стали вторжения арктического воздуха в весенний период. В целом весна стала более теплой в городе. Положительные температурные тенденции отмечаются и в апреле. Но особых изменений в приходящей солнечной радиации не наблюдается.
В перспективе сложно говорить о долгосрочных погодных прогнозах, но пока эксперты предсказывают нам жаркое лето в Петербурге в этом году. Возможно, в Ленинградской области будут затопления и подтопления в период половодья. Надеюсь, службы справятся с пропуском высоких весенних вод. Самое главное, к чему стоит готовиться, — март в городе будет характеризоваться средней положительной температурой. Это значит, что в городе календарная весна станет соответствовать климатической».
Александр Колесов
Главный синоптик Петербурга:
«В первой половине марта ночью постоянно ожидается отрицательная температура, а днем существенного прогрева не будет в Петербурге. Но так солнце уже высоко и греет хорошо, в середине дня температура воздуха будет переходить на плюс — до +1…+2°С. максимум. Единственное — 7 и 8 марта будут облака, поэтому ночью не будет таких холодных температур. Больших осадков сейчас нет, потому что повышенное атмосферное давление, и антициклон определяет погоду. Небольшой снег может быть в районе 8-9 марта. Пока стоит антициклон будет довольно много солнца.
В Ленинградской области ночи пока будут прохладные, примерно -5…-10°С, при прояснениях — до -12…-15°С. Дневная температура пока колеблется от -2 до +2°С. До 15-20 марта в Петербурге и области мало что изменится — весна наступит примерно во второй половине месяца».
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