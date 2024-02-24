18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Настоящая оттепель: какой будет погода в Петербурге в субботу

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 24 февраля, синоптическую ситуацию сформирует теплый сектор циклона с центром над Балтикой. В регионе сохранится облачная погода, пройдут небольшие осадки, преимущественно дожди, а температура воздуха вновь существенно превысит норму.

Michaelvbg / Shutterstock.com

«Температура воздуха +4…+6 градусов, в Ленинградской области +1…+6. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, вечером порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье небольшие дожди и +4…+6», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 февраля, облачно, днем с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, ночью в прибрежных районах местами порывы сильного. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +3...+5. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет понижаться, утром, днем — повышаться.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: