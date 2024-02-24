Настоящая оттепель: какой будет погода в Петербурге в субботу

«Температура воздуха +4…+6 градусов, в Ленинградской области +1…+6. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, вечером порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье небольшие дожди и +4…+6», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 февраля, облачно, днем с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, ночью в прибрежных районах местами порывы сильного. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +3...+5. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет понижаться, утром, днем — повышаться.