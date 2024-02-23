Аномальное тепло с дождями: какой будет погода в Петербурге на длинных выходных

«Температура воздуха +3…+5 градусов, в Ленинградской области +1…+6. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В субботу временами дожди и +3…+5», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 февраля, облачно. Ночью умеренные, днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +3...+5. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

