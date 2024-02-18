В Петербурге создали ледокол для тротуаров

Тротуарный ледокол будет бороться с наледью на плитке и асфальте. Прибор весит 80 килограммов, работает на бензине. Четыре литра топлива хватает на 2 часа работы. Во время работы лед аккуратно срезается и измельчается в мелкую крошку. Так, ледокол может заменить пятерых рабочих и справляется в несколько раз быстрее. Участок в 12 «квадратов» аппарат очистил за 5 минут.

Из-за вчерашнего гололеда минимум 63 жителя Петербурга травмировались. Чаще всего врачи диагностировали у пострадавших ушибы, переломы рук и ног, а также травмы головы. При этом в большинстве случаев пациентов после осмотра отпускали на стационарное лечение, однако некоторых петербуржцев оставили в больнице.

Вчера стало известно, что в Петербург появится единая система уборки улиц. Ее создание завершат через полтора года. Особый акцент сделают на логистике вывоза снега.