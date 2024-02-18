18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Петербурге создали ледокол для тротуаров

Он выглядит, как газонокосилка и может разбивать слой льда до 20 сантиметров. Плитке и асфальту аппарат не вредит.

Тротуарный ледокол будет бороться с наледью на плитке и асфальте. Прибор весит 80 килограммов, работает на бензине. Четыре литра топлива хватает на 2 часа работы. Во время работы лед аккуратно срезается и измельчается в мелкую крошку. Так, ледокол может заменить пятерых рабочих и справляется в несколько раз быстрее. Участок в 12 «квадратов» аппарат очистил за 5 минут.

Из-за вчерашнего гололеда минимум 63 жителя Петербурга травмировались. Чаще всего врачи диагностировали у пострадавших ушибы, переломы рук и ног, а также травмы головы. При этом в большинстве случаев пациентов после осмотра отпускали на стационарное лечение, однако некоторых петербуржцев оставили в больнице.

Вчера стало известно, что в Петербург появится единая система уборки улиц. Ее создание завершат через полтора года. Особый акцент сделают на логистике вывоза снега.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: