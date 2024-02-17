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В Петербург появится единая система уборки улиц

Ее создание завершат через полтора года. Особый акцент сделают на логистике вывоза снега. Районные власти должны будут заранее определить места под новые снегоплавильные и снегоприемные пункты.

de_zla / Shutterstock.com

Во время посещения склада Жилищного агентства Приморского района на Байконурской улице губернатор города Александр Беглов заявил, что в 2025 году планируется полностью перевести систему ЖКХ в городское управление. «В городское управление переходят жилищные агентства. Мы создаём соответствующую инфраструктуру, повышаем зарплату дворникам, обеспечиваем спецодеждой и инвентарем, ремонтируем помещения, создаем надлежащие бытовые условия, в том числе оборудуем душевые», — приводит слова чиновника пресс-служба Смольного.

Беглов поручил провести совещание с руководителями районных администраций, а также проработать сезонные нормативы и логистику уборки с учетом специфики территорий.

Сегодня в Петербурге из-за аномально теплой погоды происходит настоящий коллапс. Многие части города затопило растаявшим снегом, а на тротуарах пешеходы страдают от гололеда. В нашей подборке предлагаем посмотреть, как с этим справляется город.

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