Мир инженера Шухова и устройство мостов: пять лучших детских книг по архитектуре

Анна Алямова и Полина Фадеева «Кто все это построил?»

«А+А», 2023 год

Эта книга для тех, кто уже нашел ответы на важные вопросы архитектуры, но теперь хочет знать, чьими руками были созданы Мавзолей Ленина, Центр Жоржа Помпиду, Музей Гуггенхайма, Лувр и другие не менее важные сооружения. Потомственные архитекторы и подруги с детства Анна Алямова и Полина Фадеева решили рассказать детям и взрослым о зодчих, которые тоже были маленькими и любили конструкторы, а когда выросли, продолжили переосмыслять реальность. В книге можно найти информацию не только про создателей и их творения, но и про то, какое влияние они оказали на развитие мировой архитектуры.