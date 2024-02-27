Мир инженера Шухова и устройство мостов: пять лучших детских книг по архитектуре

«Собака.ru» регулярно пишет о профессиональных петербуржцах (ПП) — горожан, ответственных за настоящее и будущее города: дизайнерах и архитекторах, урбанистах и бизнесменах, ученых и просто об активных жителях. По нашей просьбе участница группировки любителей и знатоков детской литературы «Ясельки» из «Подписных изданий» Тамара Аверьянова выбрала пять лучших книг, которые помогут не только увлечь ребенка шедеврами инженерной мысли, но и, кажется, взрастить новое поколение ПП.
Магдалена Еленская «Архистория. Рассказы об архитектуре»
«Белая Ворона», 2023 год
Выпускница архитектурного факультета Варшавского политехнического университета, практикующий архитектор Магдалена Еленская поможет найти ответы на все вопросы «почемучек»: расскажет о материалах, которые используют при строительстве, об отдельных сооружениях и архитектурных деталях. Сопровождают ее рассказ узнаваемые примеры и стильные графичные иллюстрации Агаты Дудек и Малгожаты Новак.
Анна Алямова и Полина Фадеева «Кто все это построил?»
«А+А», 2023 год
Эта книга для тех, кто уже нашел ответы на важные вопросы архитектуры, но теперь хочет знать, чьими руками были созданы Мавзолей Ленина, Центр Жоржа Помпиду, Музей Гуггенхайма, Лувр и другие не менее важные сооружения. Потомственные архитекторы и подруги с детства Анна Алямова и Полина Фадеева решили рассказать детям и взрослым о зодчих, которые тоже были маленькими и любили конструкторы, а когда выросли, продолжили переосмыслять реальность. В книге можно найти информацию не только про создателей и их творения, но и про то, какое влияние они оказали на развитие мировой архитектуры.
Айрат Багаутдинов, Полина Шевчук «Мир инженера Шухова. Как работает мозг изобретателя?»
«Альпина. Дети», 2023 год
Тем, кто всерьез решил углубиться в тему, стоит посмотреть на мир архитектуры глазами известного архитектора Владимира Шухова. Из книги выпускницы архитектурного факультета Академии художеств и Школы дизайна НИУ ВШЭ Полины Шевчук и историка архитектуры, руководителя компании «Глазами инженера» Айрата Багаутдинова можно узнать о захватывающей биографии изобретателя, о том, как строился шедевр русского инженерного искусства — Шуховская башня. Издание даст всем юным исследователям мощный заряд вдохновения, ведь именно им суждено в будущем определить облик мира.
Екатерина Блиновская «Открой окно»
«Абраказябра», 2022 год
Сокровище среди детских энциклопедий об архитектуре — издание рассказывает доступным и интересным языком об устройств окон. Архитектор и педагог Екатерина Блиновская подробно рассказывает об основных терминах и понятиях, истории появления гениального изобретения. Люнет, трифора, бифора, серлиана и множество других слов больше не будут ставить в тупик. Из книги можно узнать: почему в Швейцарии решили строить дома из стеклянных кирпичей и как благодаря окнам венецианцы смогли победить турецкого воина. После прочтения книги ребенок будет смотреть на окна глазами настоящего профессионала!
Роман Беляев «Как устроен мост»
«Самокат», 2019 год
Иллюстратор и автор книги «Как работает маяк?» (взяла премию STEAM Children book prize как самое информативное детское издание!) Роман Беляев последовательно и наглядно посвящает юного читателя во все детали мостостроения: как и на чем держится конструкция (не только на добром слове!), какие задачи решает, как их разводят и показывает самые яркие и необычные примеры инженерной мысли со всего света.
Текст: Тамара Аверьянова
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