Морозы в -20 градусов вернутся в Петербург

«В Санкт-Петербурге похолодало, хотя сегодня температура воздуха еще простоит в районе -1 градуса, но понижение температуры во второй половине дня продолжится. Зима полноценно возвращается в наш регион и, скорее всего, длительно, так как вся эта неделя будет холодной», — отметил Колесов.

Но пока на погоду влияет циклон с облаками и небольшим снегом. И температура воздуха в Петербурге будет понижаться плавно. Сначала столбики термометров покажут до -5 градусов, а затем от -5 до -10 градусов. К середине недели уже ожидаются -10…-15 градусов, а снегопады прекратятся.

«Морозы до -15…-20 градусов придут во второй половине недели, так что не убираем далеко шубы и пуховики, пригодятся еще. Как только начнутся прояснения в облаках, то и температура будет более низкой, поэтому по Ленинградской области еще -25 и ниже градусов увидим», — добавил синоптик.