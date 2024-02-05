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Морозы в -20 градусов вернутся в Петербург

Сейчас за погоду отвечает циклон NADINE, центр которой расположен почти над севером Ленинградской области и продолжит медленно уходить на юго-восток. Температура воздуха начнет опускаться медленно, но уже во второй половине недели ощутить 20-градусные морозы можно на себе.

Shutterstock.com (FOTOGRIN)

«В Санкт-Петербурге похолодало, хотя сегодня температура воздуха еще простоит в районе -1 градуса, но понижение температуры во второй половине дня продолжится. Зима полноценно возвращается в наш регион и, скорее всего, длительно, так как вся эта неделя будет холодной», — отметил Колесов.

Но пока на погоду влияет циклон с облаками и небольшим снегом. И температура воздуха в Петербурге будет понижаться плавно. Сначала столбики термометров покажут до -5 градусов, а затем от -5 до -10 градусов. К середине недели уже ожидаются -10…-15 градусов, а снегопады прекратятся.

«Морозы до -15…-20 градусов придут во второй половине недели, так что не убираем далеко шубы и пуховики, пригодятся еще.  Как только начнутся прояснения в облаках, то и температура будет более низкой, поэтому по Ленинградской области еще -25 и ниже градусов увидим», — добавил синоптик.

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