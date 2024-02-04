Циклон «Надина» принесет в Петербург кратковременный снег: какой будет погода в воскресенье

«Санкт-Петербург попадёт в тыловую, более холодную часть циклона. Там облачно с прояснениями, местами кратковременный снег, гололедица. Температура воздуха -1…+1 градус. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 736 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 февраля, облачно с прояснениями. Временами небольшой снег. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -2...-4. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем повышаться.