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Циклон «Надина» принесет в Петербург кратковременный снег: какой будет погода в воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 4 февраля, условия в городе будет формировать циклон, названный немецкими метеорологами «Надина» («Nadine»). Центр этого атмосферного вихря в середине дня окажется над Карелией.

«Санкт-Петербург попадёт в тыловую, более холодную часть циклона. Там облачно с прояснениями, местами кратковременный снег, гололедица. Температура воздуха -1…+1 градус. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 736 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 февраля, облачно с прояснениями. Временами небольшой снег. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -2...-4. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем повышаться.

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