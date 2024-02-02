Здание Английского собрания признали региональным памятником

Как рассказали в КГИОП, в 1730-е годы в здании располагался особняк генерала-аншефа Андрея Ушакова, начальника тайной розыскной канцелярии. В 1750-е годы по проекту архитектора Кокоринова дом перестраивали для зятя Ушакова — графа Чернышева.

«На акварели Бенжамина Патерсена 1799 года, запечатлевшей панораму Дворцовой набережной, рассматриваемое здание представляет собой трехэтажный дом, усложненный центральным ризалитом в три световые оси, балконом в уровне второго этажа и ступенчатым аттиком. Существующий облик здание приобрело в 1899-1900 годах, когда оно было перестроено по проекту архитектора Федора Вержбицкого в стиле эклектики с элементами барокко и классицизма», — рассказали в ведомстве.

В 1829-1846 годах зданием владел граф Александр Апраксин. В 1846 году лицевой флигель со стороны Дворцовой набережной снова перестраивали, но уже в стиле неоренессанса по проекту архитектора Ефимова.

С 1891 по 1917 годы в здании находился один из самых престижных клубов Петербурга — «Английское собрание». До середины XIX века членами клуба были преимущественно представители дворянских родов: князья Юсуповы, Голицыны, Оболенские, Долгоруковы, во второй половине XIX века в клубе появились представители буржуазии. Также членами клуба были многие писатели и поэты, например, Пушкин и Толстой.

Третий раз здание перестраивали уже в 1899-1900 годах по проекту архитектора Федора Вержбицкого в стиле эклектики с элементами барокко и классицизма.

Во время Первой мировой войны в здании располагался лазарет, открытый членами Английского собрания. В 1917 году Английский клуб перестал существовать, а помещения заняли коммунальные квартиры. В настоящее время здание используется как многоквартирный жилой домом.