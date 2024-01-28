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Снова плюсовая температура: какой будет погода в Петербурге в воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 28 января, в городе облачно, небольшие осадки в смешанной фазе (слабый снег, мокрый снег с дождем), местами гололедные явления. 

mivod / Shutterstock.com

«К вечеру температура повысится до 0...+2 градуса. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 770 миллиметров ртутного столба, вечером начнет падать», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 января, преимущественно облачная погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный, утром, днем местами порывы сильного. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +1...+3. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

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