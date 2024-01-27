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В Петербурге может открыться финский гипермаркет Laplandia

Там будут торговать импортными продуктами и хозтоварами. По словам владельца компании Atma Trade Oy group (оператор магазинов Laplandia Market), решение о выходе в Петербурге будет принято в ближайшее время.

Telia / Shutterstock.com

«У нас на самом деле есть именно такой план. Сейчас нельзя говорить об этом подробно, но мы уже на первом этапе: изучаем вот этот вопрос, взвешиваем все плюсы все минусы», — цитрирует Мохамaда Дарвича «Фонтанка».

Глава сети Laplandia признал, что с 2020 года, когда ввели коронавирусные ограничения, обороты компании резко упали. Пришлось отказаться от аренды помещения в Иматре. Сейчас работают два магазина — в Торфяновке и около Лаппеенранты. В 2021 году Laplandia открыла онлайн-торговлю для российских покупателей. По словам Мохамада Дарвича, количество заказов исчисляется десятками тысяч, а средний чек составляет 5 тыс. рублей.

В Петербурге отреставрируют «Витаминную аптеку» на 12-й линии Васильевского острова. Этот особняк Эдуарда Бремме собираются привести в порядок к сентябрю 2024 года. Сейчас в здании усиливают фундамент, параллельно перебирают сруб, который позже можно отреставрировать и заново применить на тех же местах, где они исторически располагались.

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