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Музей блокады построят на территории храма Успения Пресвятой богородицы

Раньше на этой территории было православное кладбище, на котором ленинградцы хоронили умерших во время Великой Отечественной войны. 
 

Торжественная закладка первого кирпича состоится 27 января в 11:30. Начало строительство музея приурочили к 80-летию Ленинградской Победы. Здесь, на площади 100 м2, экспозицию планируется посвятить жизни в то тяжелое время с экспонатами, понятными каждому. Жители также смогут дополнить экспозицию вещами из личных архивов. Об этом сообщает пресс-служба Красногвардейского района.

«Идея построить музей появилась недавно, около двух месяцев назад. Хочется, чтобы люди, которые приходят в храм, могли зайти в музей и узнать, что происходило во время блокады», — говорит в сообщении президент Ассоциации «Ост-Вест» Валентин Ковалевский. 

К юбилею снятия блокады предлагаем прочесть ранее не публиковавшееся сочинение ленинградской школьницы о том, что она видела из окна зимой 1941-го года. Как выглядела блокада Ленинграда глазами обычной школьницы? Что видел и чувствовал ребенок, глядя на жизнь города в условиях осады из окна своей комнаты? И как эти воспоминания сказывались на дальнейшей жизни?

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