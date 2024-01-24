Музей блокады построят на территории храма Успения Пресвятой богородицы

Торжественная закладка первого кирпича состоится 27 января в 11:30. Начало строительство музея приурочили к 80-летию Ленинградской Победы. Здесь, на площади 100 м2, экспозицию планируется посвятить жизни в то тяжелое время с экспонатами, понятными каждому. Жители также смогут дополнить экспозицию вещами из личных архивов. Об этом сообщает пресс-служба Красногвардейского района.

«Идея построить музей появилась недавно, около двух месяцев назад. Хочется, чтобы люди, которые приходят в храм, могли зайти в музей и узнать, что происходило во время блокады», — говорит в сообщении президент Ассоциации «Ост-Вест» Валентин Ковалевский.

К юбилею снятия блокады предлагаем прочесть ранее не публиковавшееся сочинение ленинградской школьницы о том, что она видела из окна зимой 1941-го года. Как выглядела блокада Ленинграда глазами обычной школьницы? Что видел и чувствовал ребенок, глядя на жизнь города в условиях осады из окна своей комнаты? И как эти воспоминания сказывались на дальнейшей жизни?