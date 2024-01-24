Госэкспертиза одобрила проект Большого Смоленского моста

«Новая переправа, предусмотренная Генеральным планом и концепцией развития транспортной системы города, спроектирована в лучших петербургских традициях и органично впишется в существующий архитектурный облик Северной столицы», — цитирует губернатора города пресс-служба Смольного.

Разводная переправа протяженностью 1,6 км и шириной 38 м соединит берега Невы между Володарским мостом и мостом Александра Невского. К улично-дорожной сети её подключат через развязки на проспекте Обуховской Обороны, Октябрьской набережной, пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом. Мост будет стоять на 10 опорах. Проектом предусмотрены шесть полос движения, трамвайные пути, пешеходная и велосипедная дорожки.

Напомним, что строительство началось в конце прошлого года, когда был установлен закладной камень. При этом стоимость проекта увеличилась на 13 миллиардов рублей.

Переправу через Неву в Петербурге, которую начали строить в створах улицы Коллонтай и Большого Смоленского проспекта, собираются ввести к 2032 году. Основная фаза строительства придется на 2024 год.