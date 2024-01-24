В Петербурге прогнозируют рост числа электромобилей в 25 раз

Уже к концу этого года, по прогнозам, количество электромобилей на дорогах Петербурга должно вырасти с 2,3 тыс. почти до 7,9 тыс. штук. Более того, за 2025 год их число должно будет возрасти до 23,4 тыс., а к концу 2026-го достигнуть 57,6 тыс.

Количество электрозарядных станций к концу 2024 года должно вырасти с текущих 216 до 311 точек, из которых как минимум 106 будут быстрыми, которые установят в рамках федеральной инициативы «Электромобиль и водородный автомобиль». К концу 2026 года зарядить электрокар в Петербурге, по планам администрации города, можно будет на 511 станциях. Всего в течение 3 лет на строительство электрозаправок потратят 237,7 млн рублей. В 2024 году 102 млн рублей вложат из регионального бюджета, ещё 65,7 млн даст федеральный центр. А на 2025–2026 годы (по крайней мере пока) заложены лишь частные средства — примерно по 30 млн в год.

В прошлом году продажи электроавтомобилей выросли в Петербурге почти в 3 раза. Самыми продаваемыми стали отечественный Evolute, Tesla и китайские Zeekr.