Петербург накрыли рекордные снегопады

Из ближайших непобитых рекордов на то же число остался только 1982 год с его 48 см снега. Столько же было еще и в 1966 году. «Как сейчас помню, стою на фото в советской шубке, которая у всех одинаковая была, а кругом снег», — вспоминает в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов. Рекордом же, по его словам, является 2011 год, когда выпало целых 49 см.

Из-за оттепели, которая ожидается в начале следующей недели, высота снега в городе немного снизится. «Впереди оттепель дня в 2-3, потеряем немного высоты снега в городе, но на сегодняшний день факт остается в архивах», — написал синоптик.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 января, переменная облачность. Без существенных осадков. Местами туман, изморозь. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -19...-21 градус, местами -23...-25, днем -8...-10. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем понижаться.