«Теплосеть Санкт-Петербурга» перешла под контроль города

По условиям договора деньги будут выплачиваться равными долями в течение шести лет, а теплосеть перейдет под управление госкомпании после совершения первого платежа. Эта сделка позволит Петербургу сформировать комплексную программу строительства и реконструкции сетей.

«Это стратегическое решение для города. Оно позволит кратно увеличить бюджетные инвестиции в реконструкцию изношенного и строительство нового теплосетевого комплекса «Теплосети». Сейчас обслуживание сетей предприятия требует больших финансовых вложений», – цитирует губернатора Петербурга Александра Беглова издание «Ведомости».

На 1 января в Петербурге возраст 35% тепловых сетей составлял свыше 25 лет. Самая большая протяженность ветхих коммуникаций в зоне ответственности АО «Теплосеть СПб»— порядка 1550 км.