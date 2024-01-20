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«Теплосеть Санкт-Петербурга» перешла под контроль города

Госкомпания «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» теперь владеет 60,5% уставного капитала. Сделку по продаже «ТЭК СПб» на сумму 6 млрд руб. закрыли в конце прошлого года. 

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

По условиям договора деньги будут выплачиваться равными долями в течение шести лет, а теплосеть перейдет под управление госкомпании после совершения первого платежа. Эта сделка позволит Петербургу сформировать комплексную программу строительства и реконструкции сетей.

«Это стратегическое решение для города. Оно позволит кратно увеличить бюджетные инвестиции в реконструкцию изношенного и строительство нового теплосетевого комплекса «Теплосети». Сейчас обслуживание сетей предприятия требует больших финансовых вложений», – цитирует губернатора Петербурга Александра Беглова издание «Ведомости».

На 1 января в Петербурге возраст 35% тепловых сетей составлял свыше 25 лет. Самая большая протяженность ветхих коммуникаций в зоне ответственности АО «Теплосеть СПб»— порядка 1550 км.

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