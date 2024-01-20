«Мороз и солнце»: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха -12…-14 градусов, в Ленинградской области -10…-15, местами до -18. Ветер юго-западный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье поздним вечером небольшой снег и -7…-9», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 января, переменная облачность. Без существенных осадков. Местами туман, изморозь. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -19...-21 градус, местами -23...-25, днем -8...-10. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем понижаться.