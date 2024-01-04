Подземный переход к «Лахта-Центру» готов на 77%

Сейчас в служебных помещениях завершились работы по стяжке пола и началось устройство внутренних инженерных сетей. Специалисты «Ленсвета» приступили к перекладыванию внешних сетей, а в самом тоннеле проводятся отделочные работы. «Территория вокруг «Лахта-Центра» уже стала точкой притяжения для петербуржцев и гостей Северной столицы. Город вкладывает значительные средства в обеспечение транспортной доступности комплекса. В этом районе строятся проезды, дороги и развязки», — комментирует губернатор Александр Беглов.

Также строители уже установили защитный экран под железнодорожными путями Сестрорецкого направления. «Технология, которая использовалась на этом участке, применена в Петербурге впервые. Она позволила минимизировать влияние строительно-монтажных работ на наземную транспортную инфраструктуру и провести работы без ограничений движения поездов», — добавили в пресс-службе Смольного.

Изначально строительство подземного перехода должно было завершиться до ноября 2023 года, однако впоследствии запуск объекта перенесли на второй квартал 2024 года.

В декабре стало известно, что на севере Петербурга начнут строить магистраль М-32 у «Лахта Центра» в начале 2024 года.