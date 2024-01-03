«До рекордных морозов не хватило полтора градуса»: рассказываем о погоде в Петербурге в среду

«Температура воздуха -21…-23 градуса, по области -20…-25, местами до -26…-31. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В четверг без существенных осадков и -22…-24», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 января, переменная облачность. Без существенных осадков. Местами изморозь. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью -25...-27 градусов, местами до -30, днем -22...-24. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.