Мороз перед потеплением: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха -9…-11 градусов, по области -8…-13. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В понедельник временами снег и -4…-6», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 декабря, преимущественно облачная погода. Небольшой, днем местами умеренный снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -10...-12 градусов., днем -5...-7. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.