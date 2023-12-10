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Мороз перед потеплением: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

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По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 10 декабря, город окажется под влиянием тёплого атмосферного фронта. Он сохранит погоду в регионе облачной, временами будет идти снег.

Ekaterina McClaud / Shutterstock.com

«Температура воздуха -9…-11 градусов, по области -8…-13. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В понедельник временами снег и -4…-6», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 декабря, преимущественно облачная погода. Небольшой, днем местами умеренный снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -10...-12 градусов., днем -5...-7. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

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