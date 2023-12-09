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На Манежной площади открылась рождественская ярмарка

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Там заработали праздничные аттракционы и ледовый каток. Также запланированы мастер-класс по бальным танцам, выступление вокалистов, танцоров и фокусников.

Dmitrii Iakimov / Shutterstock.com

Все активности на ярмарке будут доступны до 21:00. Вице-губернатор города Кирилл Поляков также заявил, что на Манежной площади в волшебном городе «Конфетобурге» каждый посетитель найдет занятие по душе — здесь можно прокатиться на аттракционах, посетить ремесленные и кулинарные мастер-классы и, конечно же, встретиться с Дедом Морозом. Самых маленьких гостей ждут двухъярусная карусель, каток и паровозик.

Также на Дворцовой площади петербуржцы могут скатиться с 8-метровой катальной горки. Рядом с ней установили палатки с угощениями и горячими напитками, чтобы прохожие согрелись.

Напомним, что еще одна новогодняя ярмарка в Петербурге откроется 22 декабря на Московском проспекте. Всего в городе будет действовать пять ярмарок. Список адресов вы сможете найти здесь.

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