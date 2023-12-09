Осадки и температура ниже нормы: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха -10…-12 градусов, по области -10…-15. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 769 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье временами снег и -9…-11», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 декабря, облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -11...-13 градусов, днем -9...-11. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.