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Осадки и температура ниже нормы: какой будет погода в Петербурге на выходных

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По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 9 декабря, синоптическая ситуация в атмосфере над городом будет формироваться под влиянием западной периферии антициклона. В регионе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдёт небольшой снег, а температура воздуха останется существенно ниже климатической нормы.

FOTOGRIN/shutterstock

«Температура воздуха -10…-12 градусов, по области -10…-15. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 769 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье временами снег и -9…-11», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 декабря, облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -11...-13 градусов, днем -9...-11. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

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