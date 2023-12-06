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В Петербурге запретят снос зданий с признаками объекта культурного наследия

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Такой законопроект приняли в третьем окончательном чтении депутаты Законодательного собрания. Если в КГИОП поступило заявление о признании их выявленными объектами культурного наследия, то сносить здание нельзя.

Shutterstock.com

В документе идет речь о запрете сноса зданий, которые обладают признаками объекта культурного наследия, а также о постройках, которые находятся в государственной собственности.

Мораторий на демонтаж будет действовать все время, пока профильные ведомства будут рассматривать заявление о выявлении объекта в качестве памятника архитектуры.

Пока будет проводиться экспертиза, сооружение приравняют к памятникам, уже включенным в реестр. Ранее запрет на снос действовал, если постройка уже входит в список выявленных объектов культурного наследия.

Ограничения вступят в силу с 15 апреля 2024 году. В этот день начнут действовать аналогичные изменения в федеральном законе.

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