В Петербурге запретят снос зданий с признаками объекта культурного наследия

В документе идет речь о запрете сноса зданий, которые обладают признаками объекта культурного наследия, а также о постройках, которые находятся в государственной собственности.

Мораторий на демонтаж будет действовать все время, пока профильные ведомства будут рассматривать заявление о выявлении объекта в качестве памятника архитектуры.

Пока будет проводиться экспертиза, сооружение приравняют к памятникам, уже включенным в реестр. Ранее запрет на снос действовал, если постройка уже входит в список выявленных объектов культурного наследия.

Ограничения вступят в силу с 15 апреля 2024 году. В этот день начнут действовать аналогичные изменения в федеральном законе.