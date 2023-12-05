МЧС сообщает, что в ближайшую неделю в Центральной России и Северо-Западе ждут аномальные холода — температура будет на 7–10 градусов ниже климатической нормы. Ждать ли новых снежных штормов, которые вмешаются в работу городских служб? И, кстати, что с погодой на Новый год? Каков риск застрять в аэропорту на праздники из-за бурана? Отвечает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
В Москве обещают рекордные холода, чего ждать Петербургу?
Причина аномального похолодания, которое сейчас распространяется по Европейской части России с севера, в усиливающемся антициклоне. Он спускается на юг через Архангельскую область, через Коми и движется на Москву. Антициклон усиливается, так как атмосферное давление продолжает расти, становится все обширнее и несет с собой холодные массы воздуха. Кроме того, он приносит прояснения, разгоняет облака, что дополнительно способствует похолоданию.
Дело в том, что сейчас солнце не греет, оно очень низко над горизонтом, поэтому практически нет суточного хода. В то же время облака работают как парник, защищая нас от выхолаживания. Именно из-за плотной облачности у нас в последние дни стоит примерно одинаковая погода: –6...–8 ℃. Однако сегодня в Выборге небо ясное, и там сразу –19 ℃.
Так вот, волна холода затронет и Петербург, причем уже в ближайшие дни — 7, 8, 9, 10 декабря. По нашим ожиданиям, это будет самый холодный период [этого месяца]. Однако у нас будет не так холодно, как, скажем, в Москве. Дело в том, что мы находимся на самом западе похолодания, как раз на линии противостояния холодного антициклона и более теплого атлантического циклона.
Средний фон температуры по Ленинградской области в самые холодные дни, то есть к выходным, будет –12...–17 ℃. В отдельных районах температура может падать до –23 ℃. В окрестностях Петербурга мы ждем до –18 ℃, ну а в центре будет –10...–14 ℃ ночью и где-то –9...–11 ℃ днем.
Как долго продлятся холода?
Постепенно теплый воздух начнет приходить в Петербург и Ленобласть с юго-запада, поэтому уже на следующей неделе нас ждет повышение температуры вплоть до оттепели. То есть если сейчас мы говорим о температурах до –20 ℃, то уже на следующей неделе можно будет наблюдать 0...–5 ℃.
Сколько такая погода продлится, сказать сложно, мы и так здесь заглядываем очень далеко — больше чем на неделю вперед. Это уже, что называется, за пределами точности.
Ждать ли новых снежных штормов наподобие того, что 23 ноября привел к задержкам рейсов в Пулково?
Я думаю, что такое развитие событий не исключено, причем уже на следующей неделе, когда начнется потепление. Ведь оно начнется не просто так, его принесет с собой циклон, приход которого будет означать и более серьезные осадки в виде снега.
Если сейчас постоянно шел небольшой снежок — пушистый, морозный, — то на следующей неделе следует ждать настоящих снегопадов, количество осадков будет измеряться в сантиметрах за несколько дней. Может быть, даже больше чем в 10 сантиметров за несколько дней.
Дело в том, что, как мы уже сказали, сейчас над европейской частью России, да и вообще над Северной Европой, стоит высотный циклон, в котором находится очень холодная воздушная масса. В конце ноября по его периферии прошли несколько южных циклонов, которые поднялись к нам со Средиземного моря. Такая ситуация всегда опасна, потому что южные циклоны несут с собой теплый влажный воздух и, упираясь в холодный воздух, они провоцируют сильный снегопад.
Нам в Петербурге в этом смысле еще повезло. Через нас в конце ноября прошло два таких южных циклона. Москву за это же время затронуло три или четыре. Именно поэтому их засыпало снегом, наблюдались и ледяной дождь, и резкие перепады температуры от оттепели до холодов.
В декабре нас ждет немного другая ситуация. Циклоны к нам будут идти не с юга, а с запада, с Атлантики. Они не такие теплые, но все равно могут принести значительное количество осадков. Даже если выпадет 5–10 сантиметров, мы это уже очень сильно ощутим.
А можно ли что-то сказать о погоде ближе к праздникам?
Точно, конечно же, нет. За месяц делать сколько-нибудь подробные прогнозы невозможно. Пока мы рассчитываем, что нас ждет холодная первая половина декабря, а во второй части месяца пойдут те самые западные атлантические циклоны, которые принесут повышение температуры и осадки.
Однако дальше вопрос, в какую часть циклона мы попадаем перед Новым годом? Этого пока сказать абсолютно невозможно. Мы можем оказаться прямо в центре — и будет оттепель, а можем попасть ему в тыл — тогда будет снег, ветер и похолодание. Такие вещи мы будем знать где-то за неделю, за пять дней до праздников.
Пока можно сказать, что, скорее всего, будет теплее, чем в ближайшие несколько дней. И есть вероятность сильных снегопадов, но точнее можно будет сказать позже.
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