В Москве обещают рекордные холода, чего ждать Петербургу?

Причина аномального похолодания, которое сейчас распространяется по Европейской части России с севера, в усиливающемся антициклоне. Он спускается на юг через Архангельскую область, через Коми и движется на Москву. Антициклон усиливается, так как атмосферное давление продолжает расти, становится все обширнее и несет с собой холодные массы воздуха. Кроме того, он приносит прояснения, разгоняет облака, что дополнительно способствует похолоданию.

Дело в том, что сейчас солнце не греет, оно очень низко над горизонтом, поэтому практически нет суточного хода. В то же время облака работают как парник, защищая нас от выхолаживания. Именно из-за плотной облачности у нас в последние дни стоит примерно одинаковая погода: –6...–8 ℃. Однако сегодня в Выборге небо ясное, и там сразу –19 ℃.

«Волна холода затронет и Петербург, причем уже в ближайшие дни — 7, 8, 9, 10 декабря»

Так вот, волна холода затронет и Петербург, причем уже в ближайшие дни — 7, 8, 9, 10 декабря. По нашим ожиданиям, это будет самый холодный период [этого месяца]. Однако у нас будет не так холодно, как, скажем, в Москве. Дело в том, что мы находимся на самом западе похолодания, как раз на линии противостояния холодного антициклона и более теплого атлантического циклона.

Средний фон температуры по Ленинградской области в самые холодные дни, то есть к выходным, будет –12...–17 ℃. В отдельных районах температура может падать до –23 ℃. В окрестностях Петербурга мы ждем до –18 ℃, ну а в центре будет –10...–14 ℃ ночью и где-то –9...–11 ℃ днем.