Мороз и немного снега: какой будет погода в Петербурге в воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 3 декабря, город окажется на границе уходящего на северо-восток гребня антициклона, и выходящего в центр европейской части страны активного циклона. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег.
«Температура воздуха -5…-7 градусов, по области -4…-9. Ветер восточный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В понедельник местами небольшой снег и -6…-8», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 декабря, облачно с прояснениями. Небольшой снег, ночью местами. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью -10...-12 градусов, местами при прояснениях -14...-16, днем -6...-8. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться.
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