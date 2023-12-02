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На базе «Ленфильма» может появиться музей кино

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Глава киностудии обратил внимание, что за последние годы «Ленфильм» заметно преобразился, а помимо множества новых экспонатов там появились новые элементы оформления пространства.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

«Киностудия «Ленфильм» меняется, мы открываемся людям и действительно нацелены на то, чтобы это было большим общественным пространством, чтобы наше наследие — а оно очень большое — служило всем нашим гостям. Надеюсь, в какой-то момент мы создадим полноценный музей кино. Киностудия «Ленфильм”» этого очень заслуживает», — приводит слова генерального директора кинокомпании Федора Щербакова ТАСС.

Сейчас специалисты работают над экспозицией в проекционной директорского кинозала, а ве ближайшее время для посетителей будет доступна постоянная экспозиция, рассказывающая о мастерах Ленинградской школы кино и преобразовании богатого архива киностудии.

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