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Температура ниже нормы: вот прогноз петербургских синоптиков на выходные

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По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 2 декабря, город будет ощущать влияние юго-западной периферии антициклона. В регионе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдёт небольшой снег.

FOTOGRIN/shutterstock

«Температура воздуха -5…-7 градусов, по области -4…-9, такие значения на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Ветер юго-восточный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы. В воскресенье без существенных осадков и -6…-8 градусов.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 декабря, облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью -9...-11 градусов, местами до -14, днем -6...-8. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

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