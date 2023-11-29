Депутаты Петербурга продлили мораторий на закон о реновации еще на год

В частности, мораторий коснется трех положений: о порядке реализации решения о КРТ, о сроках общих собраний собственников квартир и об определении границ территорий жилой застройки, попадающей под реновацию.

Причиной «заморозки» стало недовольство жителей федеральными нормами закона о КТР. Многие посчитали, что они не отражали петербургскую действительность. В парламенте создали общественный штаб по КРТ, куда вошли депутаты, жители, эксперты и профильные чиновники. Ведомство уже направило три законодательные инициативы об изменении федерального регулирования процесса КРТ в Госдуму.

Согласно закону о комплексном развитии территорий, который приняли в 2022 году, предлагалось снести дома 1957-1970-х годов постройки (хрущевок), а на их месте возвести новые современные здания.