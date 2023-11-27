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Радио «Эрмитаж» уйдет с молотка. Новым владельцем может стать один из медиахолдингов

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Торги по имуществу признанной банкротом Татьяны Бажановой проведет Российский аукционный дом. Власти Петербурга не исключают возможность присоединения радиостанции к одному из крупнейших российских медиахолдингов.

Shutterstock.com

Культовое радио «Эрмитаж» было основано в 2000 году петербурженкой Татьяной Бажановой. Станция, где звучал джаз, блюз, соул и классика, быстро стала популярна, популярна, превратившись в одну из городских достопримечательностей. В 2021 году «Эрмитаж» получил иск о банкротстве на 15 миллионов рублей, год спустя суд признал Бажанову банкротом — несмотря на то, что она предлагала ввести в отношении себя процедуру реструктуризации долгов и продать в ее рамках семейную недвижимость.

Как пишет «Фонтанка», 100% акций ЗАО «Радиокомпания "Культура"» уйдут с молотка 26 декабря — торги проведет Российский аукционный дом. Начальная стоимость культовой петербургской радиостанции — около 14,6 миллиона рублей. Устоявшийся формат радио хотят сохранить власти Петербурга, однако самостоятельно развивать его Смольный не будет. Предполагается, что «Эрмитаж» может выкупить один из крупнейших медиахолдингов России, который не станет менять контентную политику. Однако, как отмечает источник, знакомый с ходом переговоров, «в связи с тем, что прошло очень много времени, наш план нужно актуализировать».

Знакомьтесь, Татьяна Бажанова — в 2000-м году основала радио «Эрмитаж», а сейчас борется за его спасение, получив иск о банкротстве на 15 млн руб

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