Штрафы для автомобилистов, новое гастрономическое пространство BackYard и катки: что изменится для петербуржцев в декабре

Открытие зимнего сезона в Никольских рядах и во Дворе Гостинки, старт реставрации дворца Монплезир в Петергофе и ограничения движения транспорта в городе: «Собака.ru» рассказывает, что нового ждет горожан в первом зимнем месяце.
Бесплатный вход в Эрмитаж
7 декабря, в День святой Екатерины, которая считается покровительницей Эрмитажа, вход в музей традиционно сделают бесплатным.
Открытие проекта транзитного трудоустройства от команды «Простых вещей»
По соседству с кафе «Огурцы» на Фонтанке, 96 с 1 декабря официально заработала «Теплица» — проект транзитного трудоустройства для людей с ментальной инвалидностью от инклюзивных мастерских «Простые вещи». В пространстве откроют вегетарианский стритфуд, а также цветочную лавку. Здесь люди с особенностями психики и интеллекта смогут пройти курсы бариста, повара, флориста и поработать с профессионалами своего дела. Раз в полгода команда проекта планирует выпускать ребят и устраивать их в новые заведения.
Новые правила выезда и въезда на территорию России
С 11 декабря 2023 года вступают в силу новые правила выезда и въезда на территорию страны. Заграничный, служебный или дипломатический паспорт могут признать недействительным, если владелец изменил имя, фамилию или сведения о месте и дате рождения или истек срок действия документа; если человек по какой-либо причине перестал быть гражданином России, например, его лишили приобретенного гражданства.
Кроме этого, граждане, которым закрыли выезд за границу, должны будут сдать свои заграничные паспорта в МВД; работодателям, ограничившим выезд за границу из-за доступа к гостайне или судебным приставам в течение пяти дней после получения уведомления о запрете выезда. Документ вернут после того, как ограничение снимут.
Открытие нового гастрономического пространства
На Херсонской улице, 43/12 в декабре запускают новую гастрономическую точку притяжения BackYard. На площади более тысячи квадратных метров получат прописку заведения с акцентом на азиатскую, грузинскую, итальянскую, ближневосточную кухни, а также кофейни, винный магазин и бар, корнер с бабл ти и цветочная лавка.
Запуск горки в «Севкабель Порту»
На берегу Финского залива рядом с катком в середине декабря откроют горку для катания на ватрушках.
Закрытие «Переработкинской» на Васильевском острове
С 10 декабря экоцентр «Переработкинская» прекращает работу в «Севкабель Порту» из-за финансовых сложностей. Проект будет принимать вторсырье как экотакси.
Новые ограничения движения транспорта
С 1 декабря до конца дня 12 января запрещен проезд по Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6-8 и по Миллионной улице от Дворцовой до Зимней канавки из-за Рождественской ярмарки.
Напомним, из-за Рождественской ярмарки с 11 ноября по 26 января на Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6-8 нельзя останавливать транспорт, а также по 21 января — на участках Итальянской улицы от Караванной до Манежной и от Манежной до Малой Садовой, на Караванной улице от дома 16 до набережной Фонтанки и на Кленовой улице от Инженерной до Замковой. Кроме того, до 22 января нельзя проехать по Манежной площади, Итальянской улице от Малой Садовой до Манежной, по Кленовой улице от Манежной площади до Инженерной улицы.
Тактовое движение поездов на Красное Село
С 11 декабря запускают новый тактовый маршрут электричек в сторону Красного Села. Это поможет уменьшить интервалы между электричками в утренние и вечерние часы пик. Время ожидания поезда составит около 10-15 минут.
Уплата налогов
1 декабря — последний день для своевременной уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2022 год.
Штрафы для автомобилистов
С 1 декабря за использование летней резины зимой и наоборот автомобилистам могут выписать штраф — 500 рублей. Инспекторы имеют право осуществлять осмотр шин во время обычной остановки для проверки документов. За повторные нарушения требования возможно применение более жестких санкций, вплоть до ареста на 15 суток.
Открытия катков (два новых!)
1 декабря традиционно открыли катки во Дворе Гостинки, ЦПКиО им. Кирова, а также (впервые!) в культурном квартале «Брусницын» и Никольских рядах. С 16 декабря можно кататься на коньках на Конюшенной площади. Ранее мы составляли подборку лучших ледовых покрытий в городе.
Рейсы в Ярославль
Авиакомпания «РусЛайн» с 15 декабря возобновляет рейсы из Петербурга в Ярославль. Вылеты будут пять раз в неделю, кроме вторника и субботы. Время в пути — час 15 минут.
Сохранение дворца Монплезир в Петергофе
В декабре начинают реставрацию дворца Монплезир в музее-заповеднике «Петергоф». Закончить работы планируют в августе 2027 года.
Закрытие ресторана транзитного трудоустройства «Хобо»
Ресторана транзитного трудоустройства «Хобо» (бывший «Вход с улицы») от «Ночлежки» 10 декабря работает последний день в Бертгольд Центре. С момента открытия в заведении прошли стажировки 15 бездомных людей: часть смогла устроиться в общепит, а другая — нашла себя в других специальностях.
Дополнительные поезда в Крым
В новогодние праздники из Петербурга в Крым запустят дополнительные поезда. Рейс будет отправляться в 19:26 по московскому времени 27, 28, 29 и 31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 января и прибудет в Симферополь через день, в 12:35. Обратно из Симферополя состав будет ходить в 18:40 25, 26, 27, 29, 30 и 31 декабря, а также 2, 3, 5, 6 и 7 января.
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