Штрафы для автомобилистов, новое гастрономическое пространство BackYard и катки: что изменится для петербуржцев в декабре

Новые правила выезда и въезда на территорию России

С 11 декабря 2023 года вступают в силу новые правила выезда и въезда на территорию страны. Заграничный, служебный или дипломатический паспорт могут признать недействительным, если владелец изменил имя, фамилию или сведения о месте и дате рождения или истек срок действия документа; если человек по какой-либо причине перестал быть гражданином России, например, его лишили приобретенного гражданства.

Кроме этого, граждане, которым закрыли выезд за границу, должны будут сдать свои заграничные паспорта в МВД; работодателям, ограничившим выезд за границу из-за доступа к гостайне или судебным приставам в течение пяти дней после получения уведомления о запрете выезда. Документ вернут после того, как ограничение снимут.