10 самых красивых заброшенных зданий России: от Петербурга до Калининграда

Петербург, Октябрьская наб., 38БЗ

Промышленник Георгий Веге в 1876 году основал первый в России завод по производству ультрамарина — Киновиевский (позже «Пигмент») . Свое название он получил благодаря находящейся рядом Киновии Александро-Невской лавры — загородному архиерейскому хозяйству с монастырем, куда помещали больных и престарелых монахов. На территории предприятия Веге возвел особняк. Прямо к дому пристроил печной цех из ажурных металлических конструкций, и окна парадной лестницы, украшенные наборными расписными немецкими витражами, выходили прямо в производственное помещение.

Во второй половине XX века особняк относился к НПО «Пигмент», и в нем, вероятно, располагалось правление или дом культуры с актовым залом и библиотекой. Особняк ветшал, в девяностые его хотели отреставрировать, даже начали подготовительные работы. Некоторые фрагменты лепнины расчистили, и под слоем масляной краски и побелки нашли первоначальную расцветку стен и потолка, росписи и позолоту. Но в нулевых наступила точка невозврата: исчезли витражи, изразцовая облицовка единственной сохранившейся печи на третьем этаже и расписной фартук из метлахской плитки бывшей ванной и буфета, частично утрачены балясины лестничных ограждений и сняты резные дубовые двери, сбита кариатида.

ДК Моряков