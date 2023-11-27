10 самых красивых заброшенных зданий России: от Петербурга до Калининграда

Фотограф Александр Сухарев больше 10 лет снимает заброшенные здания и технику — самолеты, автомобили, поезда и даже корабли. «Собака.ru» попросила Александра выбрать 10 архитектурных жемчужин России, находящихся на грани исчезновения, и рассказала их историю. Барочный иконостас и фрески, кариатиды и мраморные печи — глаз не оторвать!
Особняк Штиглица
Петербург, Английская набережная, 68
Дворец на английской набережной для барона Александра Штиглица построил архитектор Александр Кракау. После смерти богатейшего магната России дом выкупил сын императора Александра II, великий князь Павел Александрович. Фасад дошел до нас в первозданном виде, а интерьеры во всем великолепии можно увидеть лишь в акварелях Луиджи Премацци. Кариатиды, камины из белого мрамора, медальоны, лепной декор — то немногое, что уцелело сегодня. Сейчас здание заброшено и принадлежит СПбГУ. В прошлом году КГИОП обязал университет отреставрировать дворец через суд.
Особняк Веге
Петербург, Октябрьская наб., 38БЗ
Промышленник Георгий Веге в 1876 году основал первый в России завод по производству ультрамарина — Киновиевский (позже «Пигмент») . Свое название он получил благодаря находящейся рядом Киновии Александро-Невской лавры — загородному архиерейскому хозяйству с монастырем, куда помещали больных и престарелых монахов. На территории предприятия Веге возвел особняк. Прямо к дому пристроил печной цех из ажурных металлических конструкций, и окна парадной лестницы, украшенные наборными расписными немецкими витражами, выходили прямо в производственное помещение.
Во второй половине XX века особняк относился к НПО «Пигмент», и в нем, вероятно, располагалось правление или дом культуры с актовым залом и библиотекой. Особняк ветшал, в девяностые его хотели отреставрировать, даже начали подготовительные работы. Некоторые фрагменты лепнины расчистили, и под слоем масляной краски и побелки нашли первоначальную расцветку стен и потолка, росписи и позолоту. Но в нулевых наступила точка невозврата: исчезли витражи, изразцовая облицовка единственной сохранившейся печи на третьем этаже и расписной фартук из метлахской плитки бывшей ванной и буфета, частично утрачены балясины лестничных ограждений и сняты резные дубовые двери, сбита кариатида.
ДК Моряков
Петербург, Виндавская, 2
Дворец возведен в 1933 году по проекту архитектора Николая Сабурова на Гутуевском острове. Во время Великой Отечественной войны здание сильно пострадало — его отстроили заново в 1959 году по проекту Елены Чилингаровой, за счет чего мы видим смешение двух стилей: сталинского неоклассицизма и конструктивизма. В свое время ДК был точкой сбора для любителей рока и местом проведения лекций Павла Глобы. В 2003 году здание признали аварийным. Хрустальные люстры и уцелевший лепной декор многие петербуржцы могли видеть на вечеринках анонимного творческого объединения и фестивале партизанского уличного искусства «Карт-бланш» в прошлом году.
Кирха Вуоксела
Ленинградская область, Приозерский район, п. Ромашки
Лютеранская церковь прихода Вуоксела построена на берегу Вуоксы в 1928-1929 годах по проекту архитектора Илмари Лауниса. Свое название получила в честь расположенной когда-то по соседству деревни. После Великой Отечественной войны на территории кирхи разместили небольшую базу отдыха для сотрудников радиотехнического завода Козицкого, под ведением которой оказалась и покинутая церковь. Затем право собственности перешло частным лицам. Сегодня архитектурный памятник находится в аварийном состоянии.
Дом Губернатора
Самара, улица Алексея Толстого, 3
Одно из самых красивых зданий Самары — особняк Субботиных-Шихобаловых, или Дом Губернатора, построен в 1878-1881 годах по проекту главного архитектора императорских театров Виктора Шретера в стиле неоренессанс. Заказчиком являлись купцы Субботины, Торговый дом которых владел пятью пароходами и сорока хлебными баржами. Здание вышло в духе флорентийского палаццо XV века в сочетании с русским кирпичным зодчеством. Сегодня архитектурный памятник является заброшенным, но внутри частично уцелело убранство: лепной декор, камины, мраморная лестница.
Собор Рождества Пресвятой Богородицы
Костромская область, Солигалич, улица Вылузгина, 1Б
Возводить собор начали в XVII веке на пожертвования супруги царя Алексея Михайловича — Марии Милославской. После ее смерти работы приостановили — тогда успели построить только нижнюю часть храма и шатровую колокольню. В конце XVIII века строительство возобновили и закончили к 1805 году. В советское время собор закрыли, здание отдали под краеведческий музей. В нулевых постройку отдали епархии. Сегодня собор находится в аварийном состоянии. Внутри уцелел барочный иконостас с золотой резьбой, высокими хорами и росписями, а также фрески.
Дача Мешкова
Пермь, Кировский район, Закамск, Кировоградская, 178
Деревянная дача с башенками принадлежала купцу, почетному гражданину и основателю Пермского университета Николаю Мешкову. После революции Николай Васильевич потерял все свое имущество. В здании получило прописку районное управление водного транспорта, а в 1929 году — Закамский совет рабоче-крестьянских депутатов, первый орган власти в Закамске. Сегодня постройка является памятником архитектуры и принадлежит городу.
Кирха Эйдткунена
Калининградская область, Нестеровский муниципальный округ, п. Чернышевское
Кирху в неороманском стиле с двумя башнями возвели по проекту немецкого архитектора Фридриха Адлера в 1883 году и освятили в 1889 году. В центрах тимпанов щипцов северного и южного фасадов есть циркульные проемы со вписанными в них звездами Давида. Во времена нацистской Германии власти хотели переделать окна, но церковная община отстояла первоначальный облик. Во Вторую мировую здание пострадало от пожара. В послевоенные годы его использовали как склад. С 2010 года архитектурный памятник принадлежит РПЦ, но продолжает разрушаться.
Вилла Порр
Калининградская область, Балтийский район, г. Приморск, Калининградское шоссе
13-комнатная вилла с башенкой принадлежала предпринимателю, владельцу кирпичного завода Антону Порру. Во время Второй мировой здание не пострадало, а после войны в нем открыли туберкулезный диспансер Балтийского флота, который проработал здесь вплоть до 2010 года. Сегодня памятник архитектуры пустует и разрушается. Тем не менее на заднем фасаде уцелел барельеф с изображением женских лиц, цветов и фруктов.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
Вологодская область, Сокольский район, с. Замошье
Каменное здание православного храма в стиле барокко возвели в XVIII веке, а колокольню предположительно в 1812 году. После 1917 года, в советское время, колокола в Замошье были сброшены, а храм закрыли. Строение использовали как склад. Сегодня оно продолжает разрушаться. Тем не менее на стенах чудом уцелели фрески с ликами святых.
Фото: Александр Сухарев
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