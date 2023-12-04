Самая большая хоккейная площадка в Европе и катки: дайджест открытий ноября в Петербурге

Каток на Новой Голландии

набережная Адмиралтейского канала, 2

Ретро-футуризм, новогодние огни, катания под диско-буги и джаз — вот, за что мы любим каток на острове Новая Голландия. В этом году для удобства посетителей установили теплый павильон, где можно комфортно надеть коньки, а вещи сдать в камеру хранения. Для отдыха во время катания предусмотрены очаги с огнем перед сценой. После сеанса обязательно попробуйте блины из гречишной муки с заварным кремом из каштанов или грушей фламбе с карамелью в французской блинной Crêpe du soleil от команды «Бекицера».