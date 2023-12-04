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Самая большая хоккейная площадка в Европе и катки: дайджест открытий ноября в Петербурге

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Самый большой каток в Петербурге и современная библиотека на Охте: «Собака.ru» рассказывает, какими запусками горожане запомнили последний осенний месяц. 

Администрация Петербурга

СКА Арена

В Петербурге открыли самую большую хоккейную площадку в Европе, рассчитанную более чем на 20 тысяч зрителей. СКА Арена включает большую и малую ледовые арены, бассейн, тренажерные залы и зону для хоккейного клуба СКА, где планируют проводить концерты. На строительство ушло 36 месяцев и 60 млрд рублей.

Пресс-служба «Охта Парк»

Каток в Охта Парке

Людмилы Кедриной, 1А

Лесной каток традиционно запустили первым в городе в этом году — в начале ноября. Кататься под музыку по извилистым дорожкам между деревьями, подсвеченными разноцветными гирляндами — все, что нужно для новогоднего настроения. Вдоль маршрута есть лавочки на обочине, где можно отдохнуть.

Григорий Соколинский / «Севкабель Порт»

Каток у моря

Кожевенная линия, 40

Один из самых романтичных катков Петербурга (с видом на Финский залив и ЗСД!) тоже работает в этом году. По утрам проводят бесплатные мастер-классы. Для тех, кто не уверенно стоит на коньках, предусмотрены помощники фигуриста в виде дельфинов и медведей. После активного отдыха можно перекусить в фудтраках или заглянуть в кафе на территории. 

Катя Никитина / Новая Голландия

Каток на Новой Голландии

набережная Адмиралтейского канала, 2

Ретро-футуризм, новогодние огни, катания под диско-буги и джаз — вот, за что мы любим каток на острове Новая Голландия. В этом году для удобства посетителей установили теплый павильон, где можно комфортно надеть коньки, а вещи сдать в камеру хранения. Для отдыха во время катания предусмотрены очаги с огнем перед сценой. После сеанса обязательно попробуйте блины из гречишной муки с заварным кремом из каштанов или грушей фламбе с карамелью в французской блинной Crêpe du soleil от команды «Бекицера».

Пресс-служба АО «Зенит-Арена»

Каток у Флагштока

Южная дорога, 28/1

Самый большой каток в Петербурге — его площадь составляет 11400 квадратных метра: две ледовые площадки, соединенные дорожками для катания, и украшенные разноцветными гирляндами. В планах — расширение до 28 000 квадратных метра (станет самым большим в Европе!).

Нота

Проспект Косыгина, 28, к. 1

Детская библиотека №1 в Красногвардейском районе пережила реновацию — здесь открыли современный библиотечно-культурный центр «Нота». Пространство поделили на тематические зоны: музыкальная (с нотным фондом и музыкальной литературой), поэтический, печатный и родительский (можно приходить с маленькими детьми) коворкинги, зал искусств с VR-оборудованием. Библиотека будет полностью автоматизированной. Посетители могут сами записывать на себя книги на станции книговыдачи с помощью системы распознавания лиц. Автором архитектурной концепции библиотеки «Нота» стало бюро Serious Project во главе с Григорием Писаренко.

Пресс-служба Красногвардейского района

Спортивный сквер

Пискаревский проспект, 23

В Красногвардеейском районе построили новое общественное пространство около гимнастического комплекса Спортивной школы №2. Здесь обустроили детскую площадку, пешеходные дорожки, зоны отдыха, в сквере высадили еще больше деревьев и кустарников. В следующем году весной на территории установят зону воркаута. 

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